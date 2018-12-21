الحمل

منذ 11 دقيقة

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يوم لا بأس به يا مولود الحمل، فالأمور تسير معك بكل سهولة ويسر، وقد تتلقى بعض الأخبار السارة في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر وما يليها فإن الأحداث تتسارع، وتتزاحم المسؤوليات والمواعيد لديك وبشكل كبير، وفي المساء احذر من مزاجيتك وفقدان دبلوماسيتك والتي قد تجعل اسهم شعبيتك تنخفض.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 7 من 10

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