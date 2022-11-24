2629 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2629 طنا، منها 1690 طنا من الخضار، 656 طنا من الفواكه و282 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 35 و75 قرشا، والبندورة بين 10 و25 قرشا، والثوم بين 150 و200 قرش، والجزر بين 30 و50 قرشا، والخيار بين 15 و25 قرشا، والزهرة بين 25 و40 قرشا، والليمون بين 50 و80 قرشا، والموز البلدي بين 40 و75 قرشا.