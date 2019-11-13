263 حدثا موقوفا بينهم 13 أنثى الشهر الماضي

عمان – بلغ عدد الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الشهر الماضي، 263 حدثا، بينهم 13 أنثى.

وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط إن التهم تراوحت بين السرقة، والقتل والشروع بالقتل، والايذاء البسيط والبليغ، والتسبب بالوفاة ومقاومة موظفين أو رجال أمن ومخدرات وغيرها، مبينا أن عدد الأحداث الخارجين من مراكز توقيف الأحداث التابعة للوزارة في الشهر ذاته، بلغ 272 حدثا، بينهم 11 أنثى.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس أن الوزارة مهتمة بمراكز توقيف الأحداث، وتقدم للأحداث برامج تأهيلية متخصصة، وطبقت برنامج التدابير غير السالبة للحرية للأحداث منذ مدة.(بترا)