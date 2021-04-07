264.8 مليون دولار الصادرات الصناعية لـ”غرفة إربد” بالربع الأول

احمد التميمي

اربد – بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للربع الأول لعام 2021 حوالي (265) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للربع الأول من عام 2020 التي بلغت (233.5 ) مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي(13%) عن نفس الفترة من العام الماضي

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للربع الأول 2021 (4902) شهادة مقارنة مع (3885) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر انه تم تصدير ما قيمته (17.8) مليون دولار حسب اتفاقية الدول العربية.

واشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أنه وبحسب الأرقام المسجلة لدى الغرفة فان معظم صادراتنا هي من مدينة الحسن الصناعية حيث شكلت ما نسبته (91.3%) من إجمالي الصادرات.

•طوقال إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته (70.7%)

•ولفتالى إن (88.3%) من الصادرات هي ضمن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

وقال إن صادرات الأردن الى الدول العربية كانت نسبتها ما يقارب (8.9%).