القبض على مطلوبين بحوزتهم مخدرات في ناعور

عمان-الغد- ألقى البحث الجنائي مساء الاثنين، على شخصين خلال مداهمة لمطلوبين ومشبوهين في منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان، وتم ضبط ٣٣ كفا من مادة الحشيش و٣٠ ألف حبة مخدرة.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن العاملين في ادارة البحث الجنائي وخلال متابعتهم للأشخاص المطلوبين والخطرين والمتوارين عن الانظار حددوا في الأمس مكان تواجد أحدهم وبرفقته شخصان آخران في منطقة ناعور جنوب العاصمة، حيث جرى مداهمة ذلك المكان وألقي القبض على شخصين منهم فيما لاذ الثالث بالفرار والبحث جار عنه.

وأضاف، أنه وبتفتيش المكان فقد عثر داخل احدى المركبات التي تعود للمطلوب الرئيسي على ٣٣ كفا من مادة الحشيش و٣٠ ألف حبة مخدرة وكمية من الذخيرة وأداة حادة، وقد جرى تحويل القضية والشخصين لادارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق.