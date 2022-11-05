27 تاجرا يترشحون لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان

أعلن مدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك في بيان صحفي أن (27) تاجراً قد تقدّموا بطلبات ترشّح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع انتهاء فترة الترشّح عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت.

وقال الدويك إن (18) تاجرا قد تقدموا بطلبات ترشّح للقطاعات التجارية العشرة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن من خلال غرفة تجارة عمان.

يذكر أن انتخابات الغرف والقطاعات التجارية في المملكة ستُجرى في الثالث من الشهر المقبل، والمرشحون لعضوية مجلس إدارة الغرفة هم كل من “محمد علي” فتحي البقاعي وعبد الرحمن حسين العوايشة والدكتور يوسف حيدر مراد وعبد الرحمن محمد العبد النابلسي وأشرف نشأت زكريا والمهندسة بثينة داود الطراونة والدكتورة منى رضا جردانة ومعاذ فايز الشريف وخالد سليم عوض.

كما ترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان كل من أسعد محمد القواسمي وماهر محمد يوسف (الشيخ يوسف) وياسر محمود موسى أبو شيخة وعاطف أحمد محمود حسونة وهشام هاني شحادة الحديد وتيسير موفق مصطفى الخضري وماهر عمر درويش الطويل وأحمد خليل أحمد علوش وعودة سعيد عودة الرمحي.

وترشح أيضا لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خليل محمد الحاج توفيق ومحمد أسامه طهبوب وفلاح فتحي الصغير وعلاء الدين قاسم ديرانية ونبيل محمد الخطيب والدكتور جهاد سالم المعاني وأمجد محمد السويلميين (أبو سويلم) وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.

كما أعلنت الغرفة أسماء المرشحين لانتخابات القطاعات التجارية الذين تقدموا بطلبات الترشح من خلال الغرفة والبالغ عددهم (18) تاجراً وهم جمال عمرو ورائد حماده عن قطاع المواد الغذائية، وسلطان علان ومنير دية عن قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات، ومحمود الجليس وتيسير عبد الرحمن يونس عن قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، وإبراهيم النوايسة وجمال الدرديسي عن قطاع الإنشاءات ومواد البناء، وماهر أحمد عبد النبي وسلامة الجبالي عن قطاع السيارات والآليات الثقيلة.

كما ترشح فراس مروان سلطان وجمال فريز عن القطاع المالي والمصرفي وهيثم الرواجبة ويوسف العالم عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموسى ياسين وجمال الرفاعي عن قطاع الخدمات والاستشارات.

وترشح عن القطاعات التجارية لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن همام خالد حبنكة عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية ورائد عدنان الخليل عن قطاع الكهرباء والإلكترونيات.

وسيتم رفع طلبات الترشح إلى لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة لدراستها والتحقق والتثبت من صحتها واستيفائها للشروط الواردة ضمن قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003 ونظام الغرف رقم 45 لسنة 2009 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات المنظمة لجداول الناخبين والمرشحين لسنة 2022.

وتُعُّد غرفة تجارة عمان أقدم غرف التجارة في المملكة إذ تأسست عام 1923 وتضم في عضويتها حوالي (40) ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية.

ووفقاً لإحصائيات غرفة تجارة عمان، بلغ عدد التجار الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات القادمة (18018) ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدميّة.