27 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة– أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الإثنين الإحصائية التفصيلية للعدوان الإسرائيلي على القطاع خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان إن العدوان أسفر عن ارتقاء 27 شهيدا منهم (4 سيدات وجنينان ورضيعتان وطفل)، وإصابة 154 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والاسعاف اليوم الاثنين من انتشال جثماني شهيدين ارتقيا الليلة الماضية جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجا سكنيا في منطقة ابراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور اشرف القدرة ان جثماني الشهيد طلال عطية ابو الجديان وزوجته الشهيدة رغدة محمد ابو الجديان وصلا الى المشفى الاندونيسي شمال القطاع بعد ساعات من وصول جثمان نجلهما عبد الرحمن 12 عاما.