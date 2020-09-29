27 وفاة و 539 إصابة بكورونا في السعودية

عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليصل اجمالي الوفيات الى 4739, فيما بلغ اجمالي الإصابات 334187 بعد تسجيل 539 اصابة جديدة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الصحة, ان عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 10906 منها 1005 حالة حرجة، في حين تم تسجيل 696 حالة تعاف جديدة, ليصل عدد المتعافين الى 318542.- (بترا)