27.2 مليار من ودائع البنوك بالدينار

هبة العيساوي

عمان- شكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني في نهاية أول شهرين من العام الحالي ما نسبته 76.2 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 35.67 مليار دينار، بحسب آخر احصائيات للبنك المركزي.

وقد بلغت قيمة ودائع العملاء بالدينار الأردني 27.203 مليار دينار في نهاية أول شهرين من العام الحالي مرتفعة بنسبة 0.4 % أو ما مقداره 96 مليون دينار مقارنة مع 27.107 مليار مستواها في نهاية العام 2019.

كما نمت تلك القيمة بنسبة 6.2 % عن مستواها في نفس الفترة من العام 2019 إذ كانت أيضا تبلغ 25.611 مليار دينار.

وتشجع سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية فقد نمت بنسبة 3.4 % في نهاية أول شهرين من العام الحالي إلى 8.474 مليار دينار مقارنة مع 8.19 مليار في نهاية من العام الماضي.

ونمت تلك القيمة بنسبة 4.3 % عن مستواها في نفس الفترة من العام 2019 إذ كانت تبلغ 8.12 مليار دينار.

وفي منتصف شهر آذار (مارس) الماضي خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة؛ بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة.

وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من (4.50 %) إلى (3.50 %) سنوياً، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من (4.25 %) إلى (3.25 %) سنوياً، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من (3.50 %) إلى (2.50 %) سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من (2.75 %) إلى (2.00 %) سنوياً.

وبالعودة للودائع فقد ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص (المقيم) خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 340 مليون دينار لتصل إلى نحو 28.63 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان يبلغ 28.29 مليار.

وبذلك تكون نسبة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص المقيم 1.2 % مقارنة مع نهاية 2019.

وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني من ودائع القطاع الخاص نسبة نحو 78 % ببلوغها 22.35 مليار دينار، في حين الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص بلغت 6.27 مليار دينار.