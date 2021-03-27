274359 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عمان- أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 274359 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 76937 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة باللقاح على مستوى المملكة لغاية اليوم السبت.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 822143 شخصاً. (بترا)