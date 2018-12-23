28 سباقا للباها والراليات والكارتينغ والدرفت والسرعة ومهرجان “موتور فيست”

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، روزنامة أنشطتها للعام المقبل، وتزخر بـ 28 سباقا في مختلف السباقات من أهمها سباق باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”، و 5 راليات محلية، اضافة إلى رالي الأردن الدولي “الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات”، الذي يعد من الراليات الأقوى على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط ومهرجان الأردن لرياضة السيارات الثالث “موتور فيست”، الذي يحظى باهتمام كبير من محبي “الرياضة الميكانيكية”، و 5 سباقات للسرعة “سبيد تيست”، وتم زيادة عدد سباقات الكارتينغ لتصبح 8 سباقات، لإعداد مزيد من الأجيال الواعدة في رياضة السيارات كون سباقات الكارتينغ تعتبر “المدرسة الأم” لرياضة السيارات، و5 سباقات للدرفت، و3 سباقات للدفع الرباعي وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

ونفذت الأردنية لرياضة السيارت خطتها الكاملة العام الحالي، وسط نجاحات حقيقية على أرض الواقع وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة.

الموسم ينطلق في آذار

وينطلق موسم رياضة السيارات الأردنية في شهر آذار (مارس) المقبل، ونظرا للنجاح المنقطع النظير الذي حققه مهرجان الأردن لرياضة السيارات “موتور فيست”، قررت الأردنية لرياضة السيارات، أن يكون المهرجان الثالث فاتحة نشاطات “رياضة المحركات للعام المقبل، من خلال فعالياته المتنوعة الفقرات، والتي يلبي طموح كافة الشرائح العمرية من خلال برامجه الشيقة والمثيرة.

ووفق استراتيجية التطوير للعام المقبل، تسعى الأردنية لرياضة السيارات، إلى إيجاد حلول كفيلة لدعم إقامة السباقات وفق القوانين الصادرة عن الاتحاد الدولي لرياضة السيارات “فيا”.

وستقام سباقات “رياضة المحركات” في عدة حلبات في عمان والبحر الميت وجرش “الرمان” ووادي رم والعقبة.

روزنامة رياضة السيارات للعام 2019

– 1 آذار (مارس): مهرجان الأردن لرياضة السيارات (موتور فيست) الثالث ويضم سباق السرعة الأول والدرفت الأول.

– 15 آذار (مارس): سباق الدفع الرباعي الأول.

– 29 آذار (مارس): الرالي الوطني الأول.

– 13 نيسان (أبريل): سباق الكارتينغ الأول، و سباق الدرفت الثاني

– 25، 26، 27 نيسان (ابريل): رالي الأردن (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط).

– 25، 26، 27 نيسان (ابريل): الرالي الوطني الثاني.

– 3 أيار (مايو): سباق السرعة الثاني.

– 13 أيار (مايو): سباق الكارتنيغ الثاني.

– 14 أيار (مايو): سباق الكارتنيغ الثالث.

– 14 حزيران (يونيو): سباق الدرفت الثالث.

– 28 حزيران (يونيو): سباق السرعة الثالث.

– 5 تموز (يوليو): الرالي الوطني الثالث، وسباق الكارتينغ الرابع

– 6 تموز (يوليو): سباق الكارتينغ الخامس.

– 12 تموز (يوليو): سباق الدفع الرباعي الثاني.

– 26 تموز (يوليو): سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

– 2 آب (أغسطس): سباق الدرفت الرابع ، وسباق الكارتينغ السادس.

– 23 آب (أغسطس): الرالي الوطني الرابع.

– 30 آب (أغسطس): سباق السرعة الرابع.

– 6 أيلول (سبتمبر): سباق الكارتينغ السابع.

– 7 أيلول (سبتمبر): سباق الكارتينغ الثامن.

– 19، 20، 21 أيلول (سبتمبر): باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”.

– 11 تشرين الأول (أكتوبر): الرالي الوطني الخامس.

– 25 تشرين الأول (أكتوبر): سباق الدفع الرباعي الثالث.

– 8 تشرين الثاني (نوفمبر): سباق السرعة الخامس.

– 22 تشرين الثاني (نوفمبر): سباق الدرفت الخامس.