28 شباط… أسوأ يوم للذهب في سبعة أعوام

أسامة أبو عجمية

عمان – تعرض الذهب أول من أمس إلى ضغوط بيع هائلة أدت إلى تكبده أكبر خسارة على أساس يومي منذ ما يناهز سبعة أعوام.

وفقد المعدن الأصفر 3.6 % من قيمته في تعاملات الجمعة الماضية 28 شباط (فبراير) بعد ان استمد قوة استثنائية بداية الأسبوع تحت وطأة زيادة الخوف العالمي من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وشهد يوم الجمعة الماضية انخفاض سعر أونصة الذهب بمقدار 81 دولارا من مستوى 1644 دولارا عند الافتتاح إلى 1563 دولارا، قبل أن يعاود الإغلاق عند مستوى 1585 دولارا.

وكان الذهب قد حقق مكاسبا قوية منذ بداية العام الحالي بلغت نسبتها 15.4 % بعد أن انطلق من مستوى 1464 دولارا للأونصة نحو مستوى 1689 دولارا لكن ضغوط البيع الأسبوع الماضي سيما الجمعة أدت إلى تقليص المكاسب إلى نحو 8 %.

وما زالت التوقعات ضبابية تجاه المعدن النفيس في ظل صعوبة التنبؤ بمدى انتشار فيروس كورونا في العالم وتأثير ذلك على الاقتصادات الصينية والآسيوية خاصة واقتصاد العالم بشكل عام.



وتتجه الأنظار نحو النتائج الاقتصادية الخاصة بالصين خلال الربع الأول من العام الحالي إذ من المتوقع أن تكون متواضعة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي سيؤثر بشكل سريع على أسعار الذهب إذا قرر المضاربون استغلال هذه الأخبار لجني أرباح أكثر.

ويشار إلى أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ 6.4 % في الربع الأول من العام الماضي لكنه سلك وتيرة متناقصة حتى بلغ 6 % في الربع الأخير من العام نفسه فيما بلغ مجموع النمو خلال العام الماضي 6.1 % وهو ما يشكل أضعف وتيرة نمو خلال 29 عاما.

ويبقى سؤال يلوح في الأفق؛ كيف سينعكس إعلان النتائج الاقتصادية للصين في الربع الأول من العام الحالي على توجهات أسعار الذهب مستقبلا سيما وأن النتائج ستكون سلبية على الأغلب بسبب آثار كورونا، ما يعني احتمال تراجع أسعار النفط والبورصات بشكل عام وإعطاء فرصة أكبر للذهب وعملة الدولار للإرتفاع.

غير أن قرار المضاربين في السوق، كالعادة، سيلعب دورا أساسيا في تحديد توجه الأسعار كما حصل في الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في العام 2008 إذ انخفض الذهب في بدايتها أكثر من 30 % وبعد ذلك قفزت الأسعار حتى بلغت ذروتها عند 1922 دولارا للأونصة.