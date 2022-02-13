28 ملايين دينار أرباح “INVESTBANK” قبل الضريبة

عمان – الغد – حقق INVESTBANK (البنك الاستثماري) – الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة – ارتفاعا في صافي أرباحه مع نهاية العام 2021 حيث وصلت إلى 18 مليون دينار بعد الضريبة مقارنة مع 6 ملايين دينار مع نهاية العام 2020.

وبحسب البيانات المالية الأولية الصادرة عن البنك، فقد تضاعف إجمالي أرباح البنك قبل الضريبة لتبلغ 28 مليون دينار مع نهاية العام مقابل نحو 7.9 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأظهرت البيانات المالية، تحقيق INVESTBANK نموِ في كافة مؤشراته المالية في نهاية العام الماضي، حيث ارتفعت صافي التسهيلات الائتمانية كما في نهاية العام 2021 بنسبة 7.7 % لتصل إلى 789 مليون دينار، مقابل 732 مليون دينار كما في نهايةالعام 2020، فيما بلغت ودائع العملاء 793 مليون دينار كما في نهاية العام 2021 مقارنة مع 767 مليون دينار كما في نهاية العام 2020 وبارتفاع نسبته 3.4 %.

أيضاً، ارتفعت إجمالي موجودات البنك كما في نهاية العام 2021 بنسبة 4.6 % لتصل إلى 1.3 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار كما في نهاية العام 2020، فيما بلغ العائد على الأصول 1.4 %.

وبحسب البيانات، تمكن البنك من المحافظة على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ مجموع حقوق الملكية 185.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، كما وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 9.9 % لعام 2021.

وبناء على هذه النتائج المالية، قد أوصى مجلس إدارة INVESTBANK بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (10 % ) من رأس المال عن العام 2021. علمًا بأن البيانات المالية وتوزيعات الأرباح النقدية خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامة للمساهمين.

وأعرب رئيس مجلس إدارة INVESTBANK، بشر جردانة عن سعادته بتحقيق هذه النتائج المالية المميزة مع نهاية العام الماضي مع بدء ظهور العديد من مؤشرات التعافي على اقتصادات دول المنطقة والعالم رغم استمرار العديد من التحديات، حيث واصل البنك جهوده الحثيثة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية واتباع لنهج منضبط في إدارة المخاطر والتكاليف.

وشدد جرادنة على أن استراتيجية البنك تستند إلى تحقيق النمو المستدام مع مواصلته تنفيذ خططه المتعلقة بتسريع وتيرة التحول للصيرفة الرقمية من خلال تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة لعملائه، مشيرا إلى أن البنك أطلق قبيل نهاية العام الماضي النسخة المحدثة من تطبيقه للأجهزة الذكية iBank بمزايا ومميزات جديدة تتيح لعملائه إجراء معاملاتهم بسهولة وكفاءة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن INVESTBANK حصل على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية لعام 2021 من مجلة Global Banking & Finance وذلك تقديرا لدوره في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة وذات الموثوقية العالية، والتي تعكس في ذات الوقت التزامه الثابت نحو التحول الرقمي، كما حصل في ذات العام على جائزة “البنك الأكثر نشاطا في الأردن في إصدار عمليات تمويل التجارة الدولية عن العام 2020” من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.