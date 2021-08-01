“الضمان” يتسلم كامل المنحة الأميركية

عمان – الغد – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تسلمها لكامل المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبالغ قيمتها (28) مليون و (320) ألف دينار وذلك تنفيذاً للاتفاقية التي تم إبرامها مؤخراً بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كممثل عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبينت المؤسسة أن المنحة الأمريكية جاءت للمساهمة في دعم استقرار العمالة الاردنية في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل من خلال برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي في كانون أول 2020.

وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على البرنامج لغاية تاريخه قد بلغت (125) مليون دينار.