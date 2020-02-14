28 مليون مشجع يطلبون تذاكر يورو 2020

مدريد – تلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام الصيف المقبل في 12 مدينة مختلفة، رقما قياسيا من الطلبات على تذاكر الدخول، بواقع ما يزيد عن 28 مليون، ما يمثل ضعف ما سجلته النسخة السابقة التي أقيمت بفرنسا عام 2016.

وبحسب البيانات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي لكرة لقدم (يويفا) الجمعة، فإن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لمشجعي المنتخبات التي تأهلت بالفعل للبطولة، حققت بدورها رقما قياسيا بلغ 8.977.427، بواقع ثلاثة أضعاف الطلبات على التذاكر خلال نفس المرحلة منذ أربع سنوات.

وذكر (يويفا) بأن المرحلة الجديدة من بيع التذاكر ستكون في أبريل/نيسان القادم لمشجعي المنتخبات التي ستتأهل من تصفيات آذار (مارس) .

وأوضح الاتحاد في بيان أن “هذه الأرقام المبهرة تعكس حماس المشجعين تجاه أول بطولة أوروبية تستضيفا 12 دولة مختلفة وتمنح ثماني مدن جدد تجربتها الأولى في تنظيم بطولة يورو”. – (إفي)