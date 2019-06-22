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28.6 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

منذ ساعة واحدة
معروضات من الذهب في أحد المحال بوسط البلد-(أرشيفية- تصوير: محمد مغايضة)

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 60ر28 دينار، وسط طلب ضعيف.
وقال امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ان سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18، بلغ نحو 50ر33 و50ر25 دينار على التوالي.
وبين علان، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 191 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 221 دينارا.
واضاف ان سعر المعدن الاصفر اغلق بالأسواق العالمية يوم امس الجمعة على 1397 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)

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