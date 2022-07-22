281 مليون دينار تكلفة المرحلة الثانية من “الباص السريع”

زايد الدخيل



عمان – في الوقت الذي طرحت أمانة عمان الكبرى العطاء الخاص بإنجاز المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قدرت تكلفة تمويلها بنحو 281 مليون دينار للأعوام من 2022 إلى 2026.

وبينت الأمانة، في وثيقة خطتها الاستراتيجية، أن مشروع حافلات التردد السريع للمرحلة الأولى/الثانية، تشمل التحسينات المرورية للتقاطعات، إضافة إلى تنفيذ دراسات مشروع الحافلات للمرحلة الثانية، وإعداد التصاميم الهندسية لتقاطعات حيوية في المدينة.

وقال مصدر مطلع “إن الأمانة، وبالتعاون مع البنك الدولي، يعملان على إعداد مخططات المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 50 كم وبتكلفة تقدر بـ140 مليون دينار بين منحة وقروض”.

وبدوره، قال البنك الدولي، في تصريحات سابقة، إنه يعمل مع الأمانة على التخطيط لتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد في عمان، وفق مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك إبراهيم الدجاني.

وأضاف الدجاني “أن البنك فخور بالمشاركة في العديد من المشاريع في الأردن، أهمها مشروع الباص سريع التردد مع وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى”، موضحا “أن طول المرحلة الثانية يصل إلى 50 كم”.

وأشار إلى أن “المرحلة الثانية تبدأ من صويلح باتجاه الدوار الثامن، ثم إلى مرج الحمام، ثم إلى منطقة وسط البلد”؛ حيث توجد محطة رئيسية للباص في رأس العين.

وشدد المصدر على أن استراتيجية النقل العام للسنوات العشر المقبلة 2022-2032، تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد BRT-Phase 2 والتوسع في خدمات النقل العام (الباصات المغذية) وتحديث المخطط الشمولي للنقل والمرور لمدينة عمان (TMMP) للسنوات العشر المقبلة والبدء بإعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع الموصى بها من مخرجات المخطط الشمولي للنقل والمرور لمدينة عمان.

وبين أن منظومة النقل العام التي تقوم بها الأمانة تهدف إلى إيجاد نظام نقل متكامل يوفر الوقت والجهد والمال على المواطنين، وإيجاد بديل حقيقي لاستخدام السيارات الخاصة بخدمات نقل تليق بالمواطن وبمستوى عالي الجودة وتحافظ على البيئة وتحد من الازدحامات المرورية.

وقال أمين عمان يوسف الشواربة، في وقت سابق، إن الأمانة تجري حالياً دراسات فنية ومالية للمرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كيلومترا.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتكون من أربعة مسارات هي: الأول: شارع اليرموك ويبدأ من المحطة باتجاه دوار الشرق الأوسط، الثاني: من دوار الجمرك مرورا باتجاه شارع الصخرة المشرفة- شارع القدس- جسر ناعور باتجاه شارع المطار وصولا إلى محطة صويلح، الثالث: دوار الجمرك- شارع الحرية- إشارات الإرسال باتجاه شارع الصديق- وصولا إلى تقاطع البنك العربي، والرابع: كريدور عبدون باتجاه تقاطع مرج الحمام مع وجود نقاط التقاء في كل من تقاطع البنك العربي وتقاطع مرج الحمام.