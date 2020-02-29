2835 حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين

بكين- أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، تسجيل 47 وفاة بفيروس كورونا و427 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الصينية في بيان اليوم: “وفاة 47 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2835 وفاة، وتم تسجيل 427 إصابة جديدة، ليصل عدد المصابين إلى 79 ألفا و251 حالة”.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات التي شُفيت من الفيروس وصلت إلى 39002.

وأجرى مختصون صينيون خلال الأيام الأخيرة تشريحا لجثة مريض توفي نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، حيث أظهرت نتائج التشريح، أن العدوى تصيب الرئتين بشكل أساسي وأنه لم تظهر أي علامات واضحة تدل على تلف الأنسجة والأعضاء الأخرى في جسمه، وإن الفيروس يتسبب بالالتهابات في الشعب الهوائية والحويصلات الرئوية وخلال ذلك، تتعرض أنسجة الرئة للتلف أيضا وتظهر عليها أشكال التليّف.

يذكر أن فيروس “كورونا” الجديد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر كانون الأول الماضي في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، على أنه “وباء”، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.