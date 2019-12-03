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29 حالة اختناق بتفاعل مواد تنظيف في مدرسة بعجلون

منذ ساعتين

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عامر خطاطبة

عجلون– أصيب أكثر من 29 شخصا بحالات اختناق جراء استنشاقهم غازات سامة نتجت عن تسرب غاز في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في عجلون،

وعملت كوادر دفاع مدني عجلون اليوم الثلاثاء، بإخلاء المدرسة من الطلبة على الفور ونقل جميع الطلبة المصابين الى مستشفى الإيمان الحكومي لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

فيما حضر عدد من المسؤولين لتفقد الطلبة المصابين موعزا بتقديم أعلى درجات العناية للطلبة.

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن جميع المصابين بحالة جيدة.

وتشير الدلائل الأولية إلى وجود تفاعل لمواد تنظيف داخل المدرسة

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