29 متسابقا يشاركون في سباق “الدرفت الثاني”

عمان-الغد- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الإثنين ، مشاركة 29 متسابقا من الاردن وفلسطين، في منافسات سباق الدرفت الثاني الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل في حلبة مادبا.

ويتكون السباق من 3 جولات، ويقام من دون جمهور وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في جائحة كورونا، علما أن السباق يقام بدعم من شركة زين الأردن.

وتجري يوم الخميس المقبل عملية التدقيق الإداري، وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين، ومخطط مسار السباق، وعملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق وذلك في حلبة مادبا.

ويشارك في السباق: أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 46)، عثمان التكريتي (بي ام دبليو ايه 46)، محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس 13)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، )، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 36)، مؤيد يوسف (بي ام دبليو ايه 30)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم 3)، خالد الطيطي (بي ام دبليو ايه 30)، جبريل حسونة (بي ام دبليو ايه 30)، محمود موسى الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الرحمن الصوالحي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)، صالح أبو شقدوم (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، محمد شاكر (بي ام دبليو ايه 30)، عرفات المحضي (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، تميم الحسن (بي ام دبليو ايه 30)، نصر هنية (بي ام دبليو ايه 36)، نافذ السوقي (بي ام دبليو ايه 36).