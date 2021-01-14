29 % من النواب عارضوا البيان الوزاري ومنحوا الثقة للحكومة

50 % من النواب الشباب حجبوا الثقة عن الحكومة.

حكومة الخصاونة الأعلى بنسبة الثقة مقارنة بآخر 3 حكومات

قطاعات الأداء الحكومي العام والصحي والتعليمي الأكثر تكراراً في خطابات النواب.

58 % من النواب طالبوا بترسيخ سيادة القانون، و14% طالبوا بتعزيز استقلالية القضاء.

1624 توصية قدمها 117 برلماني وبرلمانية، منهم 1259 توصية وطنية.

ارتفاع نسبة التوصيات الوطنية إلى 80% مقارنة بـ 54% إبان مناقشات الثقة بحكومة الملقي.

74 برلمانياً وبرلمانية قدموا 282 سؤالاً للحكومة في خطاباتهم.

غياب الانسجام التصويتي بين أعضاء جميع الكتل البرلمانية.

كتلة الشعب الأعلى حجباً للثقة بـ 50% من عدد أعضائها.

كتلة القرار الأعلى منحاً للثقة بـ 86% من عدد أعضائها.

77% من النواب ضمن الفئة العمرية أعلى من 60 عاماً منحوا الثقة للحكومة.

29% ممن كانوا في خطاباتهم ضد البيان الوزاري منحوا الثقة للحكومة.

16% من المتحدثين وضعواً شروطاً لمنح الثقة.

عمان – الغد – ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب للرد على البيان الوزاري عمل فريق راصد لمراقبة البرلمان على تحليل خطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتحليل السلوك التصويتي، حيث منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بنسبة 68% من مجموع النواب، فيما حجب ما نسبته 29% من مجموع النواب، وامتنع نائب واحد بينما تغيب عن الجلسة نائبان اثنان، فيما لم يصوت رئيس المجلس.

وذكر الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن أعضاء الكتل النيابية لم ينسجموا في سلوكهم التصويتي وهذا يؤشر إلى عدم تماسك الكتل النيابية، ويؤكد ضرورة العمل على تطوير العمل الكتلوي في مجلس النواب، فيما بين بني عامر أن أعلى الكتل انسجاماً بسلوكها التصويتي هي كتلة القرار حيث منح الثقة ما نسبته 86% من مجموع أعضاءها، تلتها كتلة العدالة حيث منح الثقة ما نسبته 85% من أعضائها، وكانت أعلى الكتل النيابية حجباً للثقة هي كتلة الشعب حيث حجب ما نسبته 50% من مجموع أعضائها الثقة عن الحكومة.

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية فقد تبين أن أربع دوائر انتخابية منح كافة أعضائها الثقة للحكومة وهي دائرة اربد الأولى، واربد الثالثة ومادبا ودائرة معان، بينما كانت دائرة عجلون الانتخابية الأعلى حجباً للثقة حيث حجب ما نسبته 60% من مجموع نوابها.

وفيما يتعلق بتحليل السلوك التصويتي على مستوى الجنس يتبين أن 77 من البرلمانيين الرجال منحوا الثقة للحكومة بينما حجبها 34 فيما امتنع نائب رجل واحد وتغيب نائبان اثنان، وعلى مستوى البرلمانيات الإناث لم تغب أي برلمانية عن جلسة التصويت على الثقة، حيث منحت 11 برلمانية من مجموع البرلمانيات الثقة للحكومة، وحجبتها 4 برلمانيات.

أما على صعيد الفئات العمرية تبين أن الفئة العمرية أعلى من 60 عاماً كانوا الأعلى بمنح الثقة بنسبة بلغت 77% حيث كان عدد البرلمانيين والبرلمانيات ضمن هذه الفئة 26 برلمانياً وبرلمانية، تلتها الفئة العمرية من 40- 49 عاماً وبنسبة 69% من مجموع البرلمانيين في تلك الفئة الذين بلغ عددهم 39 برلماني وبرلمانية، تلتها فئة 50-59 بنسبة 68% من مجموع أعضائها منحت الثقة للحكومة، أما أكثر الفئات العمرية حجباً للثقة فقد كانت الفئة العمرية ما بين 30 – 40 حيث حجبت الثقة بنسبة 50% من مجموع أعضائها والبالغ عددهم 14 برلمانياً وبرلمانية.

وبخصوص القطاعات التي تضمنتها خطابات البرلمانيين والبرلمانيات عند ردهم على البيان الوزاري تصدر قطاع الأداء الحكومي العام حديث النواب حيث تحدث 88% من مجموع المتحدثين، تلاه القطاع الصحي بـ 87% من مجموع المتحدثين، ثم القطاع التعليمي بـ 84% من مجموع المتحدثين، ثم قطاع العمل والتشغيل بـ 83% من مجموع المتحدثين، فيما طالب 74% من المتحدثين ضرورة تعزيز آليات مكافحة الفساد، وتحدث 45% من النواب حول قضايا الحريات العامة، و58% من المتحدثين أكدوا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، فيما طالب 14% من المتحدثين بضرورة تعزيز استقلالية القضاء، وتحدث 14% من النواب حول قطاع المرأة و45% تحدثوا حول قطاع الشباب، ويذكر أنه تم تحليل القطاعات التي تضمنتها خطابات النواب إلى 32 قطاعاً، وتم تصنيف القطاعات إلى 8 محاور وهي محور الإصلاح السياسي ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور تعزيز دور الإعلام ومحور حقوق الإنسان ودعم القضاء ومحور الشؤون الخارجية ومحور المنظومة الأمنية.

وفيما يتعلق بـ التوصيات التي قدمها المتحدثين من البرلمانيات والبرلمانيين فقد بلغ تعداد التوصيات 1624 توصية قدمها 117 برلمانياً وبرلمانية، منها 1259 توصية وطنية، فيما بلغ عدد التوصيات المناطقية 365 توصية، وقد تم توزيع التوصيات الوطنية حسب المحاور ليتبين أن المحور الأكثر احتواءً للتوصيات الوطنية هو محور التنمية والخدمات حيث وصل تعداد التوصيات فيه إلى 519 توصية، تلاه محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 237 توصية من مجموع التوصيات الوطنية، تلاه المحور الاقتصادي بعدد توصيات بلغ 212 توصية، ثم حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 103 توصيات، والمحور السياسي بـ 73 ومحور المنظومة الأمنية بـ 69، والشؤون الخارجية 28 توصية ومحور تعزيز دور الإعلام بـ 18 توصية. .

وقدم 74 برلمانياً وبرلمانية أسئلة للحكومة خلال خطاباتهم بالرد على البيان الوزاري حيث بلغ مجموع الأسئلة المقدمة 282 سؤالاً، كما تحدث 58% من البرلمانيين والبرلمانيات حول قضية المعلمين مطالبين ضرورة فتح باب الحوار وتعزيز دور المعلم وتقديم كل ما يلزم لإعادة هيبة التعليم، ولوحظ خلال خطابات مجلس النواب أن 16 برلمانياً وبرلمانية تحدثوا حول ضرورة تعزيز استقلالية المجلس وحمايته من تغول السلطة التنفيذية.