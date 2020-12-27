29 وفاة و1590 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 29 وفاة و(1590) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (485) في محافظة العاصمة عمّان.
– (377) في محافظة إربد، منها (21) في الرمثا.
– (143) في محافظة البلقاء.
– (108) في محافظة المفرق.
– (95) في محافظة الزرقاء.
– (91) في محافظة جرش.
– (77) في محافظة عجلون.
– (61) في محافظة العقبة.
– (56) في محافظة الكرك.
– (41) في محافظة الطفيلة.
– (36) في محافظة مأدبا.
– (20) في محافظة معان، منها (3) في البترا.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (287,946) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (22,674) حالة.
– سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3758) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (105) حالات، فيما غادرت (141) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (856) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (754) بنسبة إشغال (18%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (287) بنسبة إشغال (31%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (122) بنسبة إشغال (14%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2863) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (261,514) حالة.
– تمّ إجراء (15,041) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,083,333) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (10.57%).