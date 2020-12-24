29 وفاة و1707 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – أعلنت وزارة الصحة تسجيل (29) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3681) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الخميس، سُجِّلت (1707) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (283,690) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (25,513) حالة.

وتوزّعت الإصابات والشفاء والفحوصات كما يلي:

– (558) في محافظة العاصمة عمّان.

– (532) في محافظة إربد، منها (72) في الرمثا.

– (126) في محافظة الزرقاء.

– (96) في محافظة البلقاء.

– (82) في محافظة المفرق.

– (75) في محافظة جرش.

– (71) في محافظة عجلون.

– (48) في محافظة العقبة.

– (40) في محافظة الكرك.

– (40) في محافظة الطفيلة.

– (33) في محافظة مأدبا.

– (6) في محافظة معان.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (106) حالات، فيما غادرت (113) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (951) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (814) بنسبة إشغال (19%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (299) بنسبة إشغال (33%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (146) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2338) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (254,496) حالة.

– تمّ إجراء (17,716) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,040,342) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.64%).