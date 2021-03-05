29 وفاة و4584 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة 29 وفاة و(4584) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (2776) في محافظة العاصمة عمّان.

– (487) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.

– (367) في محافظة الزرقاء.

– (285) في محافظة البلقاء.

– (156) في محافظة العقبة.

– (131) في محافظة الكرك.

– (108) في محافظة مأدبا.

– (88) في محافظة جرش.

– (64) في محافظة الطفيلة.

– (52) في محافظة عجلون.

– (51) في محافظة المفرق.

– (19) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (417,934) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,224) حالة.

– سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4862) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (287) حالة، فيما غادرت (205) حالات.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1931) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1561) بنسبة إشغال (34%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (395) بنسبة إشغال (38%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (176) بنسبة إشغال (18%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2200) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (358,848) حالة.

– تمّ إجراء (34,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,796,208) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.33%).