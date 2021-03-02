29 وفاة و5124 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، 29 وفاة و(5124) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (2860) في محافظة العاصمة عمّان.

– (914) في محافظة البلقاء.

– (336) في محافظة إربد، منها (23) في الرمثا.

– (229) في محافظة الزرقاء.

– (154) في محافظة جرش.

– (151) في محافظة مأدبا.

– (108) في محافظة الكرك.

– (100) في محافظة العقبة.

– (86) في محافظة المفرق.

– (82) في محافظة معان، منها (10) في البترا.

– (68) في محافظة عجلون.

– (36) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (402,282) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (43,383) حالة.

– سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4756) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (299) حالة، فيما غادرت (190) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1673) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1344) بنسبة إشغال (29%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (353) بنسبة إشغال (34%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2887) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (354,143) حالة.

– تمّ إجراء (37,651) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,678,877) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.61%).