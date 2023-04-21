29 يوما في رمضان تغادر معززة الصحة والمناعة النفسية

(بشرى نيروخ/بترا)- انتهى شهر رمضان المبارك لهذا العام وغادرت أيامه، ورغم فوائده الصحية على الجسم، إلا أنه قد ترك فوائد صحية نفسية أيضا؛ وعزز المناعة النفسية، وقوى من الإرادة والعزيمة.

وقد أظهرت دراسة عالمية الأثر الإيجابي للصيام في علاج الإدمان؛ لأن الصيام يهذب النفس ويرتقي بها، مؤثرا على طريقة التفكير والتدبر في الأمور، وينعكس ذلك إيجابا على حياة الفرد النفسية. كما أن الصيام يقلل من الاضطرابات النفسية ويعطي الفرد قوة الإرادة للتغيير نحو الأفضل.

كما كشفت المجلة الدولية لأبحاث الطب في أحد تقاريرها، أن الصيام يحسن من الصحة النفسية للإنسان؛ من خلال تحسين مستويات الإدراك لديه، وأن الامتناع عن الطعام خلال ساعات يوم الصوم يعزز صحة الدماغ، مما ينعكس بشكل إيجابي على طريقة التفكير.

وأثبتت الدراسات أن للصيام تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بالحالة المزاجية والعزوف عن العادات السيئة، وبالتأمل، ويسهم مع المزيد من العزيمة والنية الصادقة في إحداث التغيير.

أستاذ علم النفس في الجامعة الأردنية الدكتور فراس الحبيس، يقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الصيام يزيد قدرة الإنسان على التدبر والتكيف مع التغيرات الجسمية والتغيرات البيئية المحيطة من حوله؛ إذ إن الإنسان عندما يصوم يشعر ببعض التوترات والاحتياجات، فيتكيف معها، مما يسهم في تحمل ضغوطات الحياة ومواجهتها، بالتالي يؤدي إلى الاستقرار النفسي.

لذلك فإن الصيام وممارسة العبادات في هذا الشهر الفضيل، وما ينتج عنه من تقارب وتواصل اجتماعي خاصة في فترة الإفطار والسحور، إلى جانب أداء صلاة التراويح، يبعد المريض عن عزلته، ويعطيه نوعا من التفاؤل والأمل، مما يجعله يفكر بشكل إيجابي حول ذاته والآخرين، بحسب الحبيس.

وأكد أن الصيام هو تدريب رباني للإنسان حتى يتكيف مع ظروف كالفقر مثلا؛ ففيه تعويد على الامتناع عن احتياجات الإنسان، كما أن الصائم يتعلم آداب الصيام بضبط النفس والتغلب على رغباته الداخلية التي قد تدفعه للقيام بمهمات تكون مخالفة لقوانين البيئة المحيطة به، إضافة إلى عدم الاعتداء على الآخرين، والصبر، وضبط المشاعر بما فيها الغضب والانفعال رغم الاستفزازات والضغوطات من حوله، موضحا أنه بذلك تكون لدى الإنسان الإرادة في ضبط ذاته، وهي الطريقة التي يعمل بها أطباء علم النفس في تحفيز المرضى بضبط ذاتهم، للسير في الحياة بطريقة إيجابية، رغم حاجته للطعام والشراب في البيئة المحيطة به، ويبين أن الصيام يعزز قدرة الإنسان على التكيف وقدرته على ضبط ذاته، مما يؤدي إلى مناعة نفسية قوية.

الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى المطارنة، يقول: إن الصيام حالة إيمانية ربانية إنسانية، وله آثار إيجابية كثيرة؛ لأن الصيام بحد ذاته مدرسة تربوية وروحانية وإنسانية وأخلاقية.

ويضيف: عندما يفكر الإنسان بالصيام، فإن ذلك يرتبط بأمور عديدة، أولها الامتناع عن الطعام والشراب والألفاظ السيئة، فضلا عن الامتناع عن متطلبات أو رفاهية أو احتياجات النفس أو الاشتهاء النفسي، بالتالي تتولد لدى الإنسان الإرادة والقدرة على التحكم في الذات وفي السلوك اليومي والإنساني، وعندما يبدأ في التنفيذ، فهو صاحب القرار.

ولأن الصيام يرتبط دائما بالحالة الروحانية، فإن ذلك له آثار كبيرة على النفس منها: توقفها عن الإسراف في تناول الطعام والشراب والعاطفة، مما يؤدي إلى تولد حالة من الصفاء والتركيز الذهني لدى الصائم.

ويوضح أن الصيام يعمل على تعزيز المناعة النفسية، وإيجاد حالة من التوازن النفسي والتقبل الذاتي، والقدرة على مواجهة الأفكار السلبية والأوهام والوسوسة، فضلا عن دور الصيام في تعزيز التسامح والتقبل، والامتناع عن القدح والإساءة للآخرين، ودوره في تهذيب النفس، وإزالة الطاقة السلبية، وتوليد الطاقة الإيجابية.

كما أن هناك معان جديدة تتولد مع الصيام، منها: التكافل، والتراحم، والتسامح، والمحبة، والإخاء، والصفاء الذهني، والتوجه الروحاني لله سبحانه وتعالى، وهذا كله يوفر حالة من الاستقرار النفسي، بحسب المطارنة.

استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور محمد شعبان يركز من الناحية النظرية على إمكانية تأثير الصيام في زيادة إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة والراحة، مثل هرموني: الإندورفين، والسيروتونين. ويعتقد أن هذه الهرمونات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق النفسي.

أما من الناحية العلاجية، فيمكن أن يستخدم الصيام كعلاج مساند ومدعم للأدوية النفسية والعلاج النفسي، ويمكن أن يساعد في تحسين التركيز والانتباه، وتحفيز النمو العصبي وتحسين وظائف المخ، فضلا عن مساعدته في تخفيف بعض الأعراض النفسية كالقلق والاكتئاب، ويمكنه أيضا أن يحسن الذاكرة والتعلم. كما تشير دراسات أخرى إلى أن الصيام يمكنه أن يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بمتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الصيام ليس بديلا للعلاجات التقليدية في الأمراض النفسية والعضوية، ويجب استشارة الطبيب قبل البدء في أي برنامج صيام؛ لأسباب صحية تتعلق بسلامة المريض حفاظا على صحته، وفقا لشعبان.