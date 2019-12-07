29.9 دينار سعر غرام الذهب محلياً

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت عند 29.9 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف.

وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 34.9 و26.7 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 212 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 241 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ اليوم في السوق العالمية 1460 دولارا للأونصة الواحدة.

يذكر ان عدد محلات الصاغة بعموم المملكة يصل إلى 800 محل.