293 حادثا تعاملت معها الطوارئ الرئيسية بـ”الإدارة المحلية”

عمان- تعاملت غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية والتي سجلت على نظام الطوارئ الخاص بالوزارة منذ يوم أمس الإثنين وحتى مساء اليوم مع 293 حادثاً في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وتنوعت الحوادث، فمنها 64 حادث مداهمة مياه أمطار لمنازل مواطنين بنسبة 24 بالمئة من عدد الحوادث التي سجلت على النظام، و 44 حادث انغلاق في شبكات تصريف مياه الأمطار بنسبة 15 بالمئة من عدد الحوادث المسجلة، و42 حادث ارتفاع منسوب مياه الأمطار بنسبة 14.3 بالمئة من عدد الحوادث المسجلة، و27 انهيار صخور وأتربة بسبب الأمطار بنسبة حوالي 9 بالمئة من عدد الحوادث المسجلة، و23 حادث سقوط أشجار بنسبة حوالي 8 بالمئة من الحوادث المسجلة على نظام الطوارئ.

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية، رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان المهندس حسين مهيدات، إنه تم تسجيل 205 حوادث في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ومحافظات إقليم الشمال على نظام الطوارئ الخاص بالوزارة، كان أعلاها في محافظة إربد بواقع 101 حادث، و81 حادثاً في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إقليم الوسط تم تسجيلها على النظام كان أعلاها 31 حادثاً في بلديات ومجالس محافظة العاصمة، تلاه 29 حادثاً في بلديات ومجالس محافظة البلقاء.

ولم تسجل سوى 7 حوادث على النظام من بلديات ومجالس إقليم الجنوب، كان أعلاها في محافظة الطفيلة بواقع 4 حوادث في بلديات ومجالس المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع 183 حادثاً صنّفت قليلة الخطورة على النظام بنسبة 62.5 بالمئة، و95 حادثا صنّفت متوسطة الخطورة على النظام بنسبة 32.4 بالمئة، و15 حادثاً من أصل 293 حادثاً هي إجمالي الحوادث صنّفت على النظام بعالية الخطورة.

كما أشار إلى أن النظام الخاص بالوزارة والبلديات الـ100 بلدية، ومجالس الخدمات المشتركة الـ21 مجلساُ قد تعامل منذ بداية موسم الشتاء مع 966 حادثاً سجلت على النظام من قِبل البلديات والمجالس. -(بترا)