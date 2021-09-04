1.294 مليار دينار عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي

عمان– ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4ر23 بالمئة ليصل إلى حوالي 294ر1 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 048ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 6ر35 بالمئة، لتبلغ نحو 96 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 71 مليون دينار.

واشار التقرير كذلك الى ارتفاع قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر24 بالمئة، لتسجل 390ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 119ر1 مليار دينار.

ووفقا لبيانات الاحصاءات تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الاوروبي في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 20 مليون دينار، فيما تصدرت المانيا قائمة الدول الأوروبية التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من المانيا 279 مليون دينار.-(بترا)