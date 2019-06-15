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2,948 مليار دولار الدخل السياحي وحوالات المغتربين

منذ 56 دقيقة

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عمان– اظهرت احدث بيانات للبنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي ارتفع لنهاية نيسان من العام الحالي بنسبة 1ر6 بالمئة إلى 1,746 مليار دولار (1,236 مليار دينار) مقارنة مع 1,645 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 6ر1 بالمئة لنهاية نيسان من العام الحالي إلى 1,202 مليار دولار (851 مليون دينار)، مقارنة مع 1,182 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن الدخل السياحي وحوالات المغتربين، إلى جانب الصادرات الوطنية، أهم مكونات الحساب الجاري، ويشكلان دعما لميزان المدفوعات ويعززان احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.-(بترا)

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