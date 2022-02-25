2966 مقترعا حتى الثانية ظهرا في انتخابات شعب “المهندسين”

بلغ عدد المقترعين في انتخابات شعب الهندسة المدنية وهندسة الميكانيك في نقابة المهندسين الأردنيين، 2966 مهندسا ومهندسة حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

وقال رئيس لجنة ادارة الانتخابات، الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد في المركز الرئيس في عمان وكافة فروع النقابة في المحافظات.

وبلغ عدد المقترعين في شعبة الهندسة المدنية في صندوقي عمان 668 مهندسا ومهندسة، وفي الزرقاء 106، وفي اربد 187، وفي العقبة 89، وفي الطفيلة 25، وفي المفرق 44، وفي الكرك 97، وفي السلط 249، وفي مادبا 81، وفي عجلون 40، وفي جرش 64، وفي معان 10 مهندس ومهندسة.

وفيما يتعلق بشعبة الهندسة الميكانيكية، فقد بلغ عدد المقترعين في عمان 474 مهندسا ومهندسة، وفي الزرقاء 147، وفي اربد 269، وفي العقبة 51، وفي الطفيلة 27، وفي المفرق 50، وفي الكرك 84، وفي السلط 89، وفي عجلون 55، وفي جرش 60 مهندس ومهندسة، بينما لا يوجد صناديق اقتراع في محافظتي معان ومادبا.

يذكر ان انتخابات الشعب الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، للدورة التاسعة والعشرين2022-2025، انطلقت صباح اليوم الجمعة، لاختيار اعضاء مجالس الشعب الهندسية، حيث سينتخب مهندسو شعب الهندسة المدنية وهندسة الميكانيك ممثليهم.