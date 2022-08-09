2968 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2968 طنا، منها 1954طن خضار ، و850 طن فواكه و163 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي، الباذنجان الأسود العجمي يتراوح سعره بين 7 إلى 15قرشا، البصل الناشف 15 إلى 35 قرشا، البطاطا 30 إلى 50 قرشا، البندورة 8 إلى 25 قرشا، الجزر 35 إلى 60 قرشا، الخيار 25 إلى 45 قرشا، الزهرة 35 إلى 65 قرشا، الليمون 60 إلى 80 قرشا والبطيخ 15 إلى 25 قرشا.