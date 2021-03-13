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3ر35 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ 36 دقيقة
صورة تعبيرية لمصاغ ذهبية
صورة تعبيرية لمصاغ ذهبية

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عمان -بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم السبت، بالسوق المحلية عند 30ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 90ر33 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر42 و50ر31 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 246 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 281 دينارا، مؤكدا وجود طلب جيد بالسوق المحلية لشراء الذهب للاستفادة من انخفاض الاسعار مقابل عرض ضعيف.

واشار الى أن سعر المعدن الأصفر اغلق تداولاته بالسوق العالمية امس الجمعة عند 1722 دولارا للأونصة الواحدة.(بترا)

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