3ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 30ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 80ر35 دينار لجهة البيع.

وحسب امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر44 دينار و30ر33 دينار على التوالي.

وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 261 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 299 دينارا، وسط طلب وعرض ضعيفين بالسوق المحلية، لافتا الى ان سعر المعدن الأصفر، اغلق تداولاته امس الجمعة بالسوق العالمية عند 1823 دولارا للاونصة الواحدة.- (بترا)