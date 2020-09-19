3ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت عند 30 ر39 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 70ر37 دينار لجهة البيع.

واكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان اسعار المعدن الأصفر بالسوق العالمية أغلقت تداولاتها الأسبوعية أمس الجمعة عند 1950 دولارا للأونصة الواحدة.

واشار الى وجود استقرار على اسعار الذهب بالسوق العالمية حيث تذبذبت بالأيام الاخيرة بين 1930و1960 دولارا للأونصة الواحدة، متوقعا ان تبقى بهذا المستوى خلال الشهرين المقبلين وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية الامريكية ما لم تقع احداث سياسية واقتصادية كبيرة بالعالم.

ولفت علان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 90ر46 و90ر34 دينار على التوالي.

واشار الى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 277 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 316 دينارا، موضحا ان الطلب والعرض محليا ضعيفان.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا، وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.- (بترا)