3 آلاف يشاركون بالحج المسيحي لكنيسة سيدة الجبل في عنجرة (صور)

عامر خطاطبة

عجلون- زار كنيسة سيدة الجبل في مدينة عنجرة بمحافظة عجلون، اليوم الجمعة، حوالي 3 آلاف زائر من مختلف الطوائف المسيحية في المملكة لأداء الحج المسيحي في هذه الكنيسة المعتمدة من قبل الفاتيكان، وذلك بحضور محافظ عجلون بالوكالة محمد عطاالله غاصب ونائب مدير شرطة عجلون وفعاليات مختلفة .

وترأس المطران المطران بييرباتيستا بيتسابالا قداسا دينيا بحضور الاب يوسف فرنسيس كاهن رعية اللاتين في كنيسة سيدة الجبل /عنجرة وأمين عام وزارة السياحة عيسى قموه والنائب منير الزوايده وعدد كبير من أبناء الطوائف المسيحية ورجال الدين المسيحي في الاردن اشتمل على الابتهالات والدعوات والتراتيل الدينية، مؤكدا في عظة له أهمية المحبة والتسامح بين عباد الله وأن يسود السلام أرجاء المعمورة.

كما القى عدد من أبناء الطائفة المسيحية قراءات وتراتيل دينية من الإنجيل المقدس ركزت على المحبة والتسامح بين جميع أتباع الديانات السماوية، حيث أدار فعاليات يوم الحج المسيحي المهندسه ميس أيوب .

ويذكر أنه في يوم الحج المسيحي في مدينة عنجرة تنشط الحركة التجارية في المدينة، حيث يزور المدينة عدد كبير من أبناء الطوائف المسيحية من مختلف مناطق المملكة .