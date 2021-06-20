3 أخوات يلدن 3 أولاد في 3 أيام متتالية بمحض الصدفة

برلين- وضعت ثلاث أخوات من منطقة فرانكن السفلى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا ثلاثة أطفال في ثلاثة أيام متتالية، وولد الأطفال الثلاثة في غضون 72 ساعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كانت صحيفة «ماين – إيكو» (صدى – نهر- الماين) الألمانية نشرت خبراً في وقت سابق عن هذا الحدث، وقالت فيرينا درتيل (32 عاما) وبيربل لوتس (30 عاماً) وإيفا هافركورن ( 28 عاماً) وجميعهن من مدينة شيمنيتس، أنهن ولدن في المواعيد المحسوبة للولادة.

وولدت ابنة بيربل لوتس في الخامس من مايو (أيار)، وولد ابن إيفا هافركورن في السادس من مايو، وابنة فيرينا درتيل في السابع من مايو.

وأكدت النساء الثلاث اللاتي يقمن في مدينة أشافنبورج للصحيفة أنه لم يتم التخطيط لأي شيء أو الاتفاق عليه ولكن الأمر جاء مجرد صدفة، وأضفن أن «الجد المسكين» كان سعيداً ولكنه كان مرهقاً للغاية في غضون 72 ساعة.-(وكالات)