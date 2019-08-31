3 أردنيين في نهائيات سلسلة كأس العالم للتحدي للجمباز غدا

عمان- الغد- يخوض لاعبو المنتخب الوطني للرجال بالجمباز الفني، أحمد أبو السعود ومجدي الحمود وسليم ناغوج، يوم غد الأحد، نهائيات الأجهزة في منافسات بطولة كأس العالم للتحدي للجمباز، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز في مدينة مرسين التركية.

وكان اللاعب أبو السعود قد تأهل لنهائي “حصان المقابض”، بعد حصوله على المركز الثاني في التصفيات التمهيدية، فيما تأهل اللاعب مجدي الحمود لنهائي ثلاثة أجهزة “الحركات الأرضية، حصان القفز، جهاز المتوازي”، فيما تأهل اللاعب سليم ناغوج لنهائي خمسة أجهزة “المقابض، الحلق، حصان القفز، المتوازي، العقلة”.

ويضم وفد المنتخب الوطني للجمباز المشارك في البطولة، المدرب الروماني جورجن، والحكم الدولي محمد الأخضر، ومعالجة الاتحاد شهد أبو حمور، إلى جانب اللاعبين: أحمد أبو السعود ومجدي الحمود وسليم ناغوج.