آخر الأخبار الرياضةالرياضة

3 أردنيين في نهائيات سلسلة كأس العالم للتحدي للجمباز غدا

منذ ساعة واحدة
وفد منتخب الجمباز المشارك في البطولة- (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- يخوض لاعبو المنتخب الوطني للرجال بالجمباز الفني، أحمد أبو السعود ومجدي الحمود وسليم ناغوج، يوم غد الأحد، نهائيات الأجهزة في منافسات بطولة كأس العالم للتحدي للجمباز، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز في مدينة مرسين التركية.
وكان اللاعب أبو السعود قد تأهل لنهائي “حصان المقابض”، بعد حصوله على المركز الثاني في التصفيات التمهيدية، فيما تأهل اللاعب مجدي الحمود لنهائي ثلاثة أجهزة “الحركات الأرضية، حصان القفز، جهاز المتوازي”، فيما تأهل اللاعب سليم ناغوج لنهائي خمسة أجهزة “المقابض، الحلق، حصان القفز، المتوازي، العقلة”.
ويضم وفد المنتخب الوطني للجمباز المشارك في البطولة، المدرب الروماني جورجن، والحكم الدولي محمد الأخضر، ومعالجة الاتحاد شهد أبو حمور، إلى جانب اللاعبين: أحمد أبو السعود ومجدي الحمود وسليم ناغوج.

مقالات ذات صلة

تنافس مثير في بطولة الجولف للناشئين

منذ ساعة واحدة

مانشستر يونايتد يواصل التعثر ويتعادل مع ساوثامبتون

منذ ساعتين

الرمثا يعلن فشل صفقة احتراف لاعبه ابو زريق باليونان

منذ 8 ساعات

كأس العالم لكرة السلة تنطلق اليوم.. والمنتخب الوطني يستعد لملاقاة الدومينيكان غدا

منذ 22 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock