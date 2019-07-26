3 أرقام عالمية للأميركي دريسل ومواطنته سميث والروسي شوبكوف

غوانغجو (كوريا الجنوبية) – تابع النجم الأميركي كايليب دريسل تألقه وحطم الرقم العالمي في سباق 100 م فراشة الجمعة في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو الكورية الجنوبية، مسجلا 49.50 ثانية وماحيا الرقم السابق للاسطورة مايكل فيلبس.

وفي نصف نهائي السباق، قلص دريسل (22 عاما) الرقم العالمي، المسجل باسم فيلبس في بطولة العالم 2009 في روما، بمقدار 32 بالمئة من الثانية، ليسير بثبات نحو احراز لقبه الرابع في النهائيات الحالية والحادي عشر في بطولة العالم.

وتألق السباحون الروس في الاحواض فاحتفظ أنتون شوبكوف بلقبه في سباق 200 م صدرا، محطما في طريقه الرقم العالمي.

وانتزع شوبكوف الميدالية الذهبية بتسجيله 2:06.12 دقيقتين بعدما حطم بأكثر من نصف ثانية الرقم العالمي السابق، فيما حل الاسترالي مات ويلسون ثانيا (2:06.68 د.) والياباني إيبي واتانابي ثالثا (2:06.73 د.).

وبدوره حافظ مواطنه إيفغيني ريلوف على لقبه العالمي في سباق 200 ظهرا، متفوقا على البطل الاولمبي الاميركي ريان مورفي الذي حل ثانيا بوقت قدره 1:54.12 دقيقة، والبريطاني لوك غرينباك الفائز بالميدالية البرونزية (1:55.85 د.).

واحرز ريلوف ميداليته الذهبية الثالثة في المونديال والثانية الفردية بعد فضيته في سباق 100 ظهرا.

وتابعت استراليا هيمنتها المطلقة على سباقات التتابع في غوانغجو محرزة لقبها الرابع في خمسة سباقات، بفضل الفريق المؤلف من كلايد لويس وكايلي تشالمرز وأليكسندر غراهم وماك هورتون الفائز بلقب سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة.

وسجل المنتخب الاسترالي الذي لم يفز بهذاالسباق منذ مونديال 2003 بقيادة إيان ثورب، 7:00.85 دقائق متقدما على المنتخب الروسي (7:01.81 د.)، فيما اكتفى المنتخب الاميركي بالميدالية البرونزية (7:01.98 د.)

ولدى السيدات، سرقت الاميركية اليافعة ريغان سميث الاضواء في سباق 200 م ظهرا عندما حطمت الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنتها ميسي فرانكلين.

وسجلت سميث (17 عاما) في نصف النهائي 2:3.35 دقيقتين لتحطم بفارق 0,71 ثانية الرقم السابق لفرانكلين الذي سجلته في الالعاب الاولمبية في لندن 2012

وتابعت الاميركية سيمون مانويل تألقها في سباقات السرعة واحتفظت بلقب سباق 100 م حرة.

وبرغم حلولها أخيرة بين المتأهلات من نصف النهائي، تصدرت مانويل السباق بأكمله من الحارة الرقم 1، وسجلت أفضل توقيت هذه السنة (52.04 ثانية) متقدمة الاسترالية كايت كامبل (52.43 ث.) والسويدية سارة سيوستروم (52.46 ث.).

وأصبحت مانويل، البطلة الاولمبية، أول سباحة تحرز أكثر من لقب عالمي في هذه المسافة بعد الالمانية الشرقية كورنيليا أندر في 1973 و1975.

قالت مانويل البالغة 22 عاما والتي عادلت الكندية بيني أوليكسياك في اولمبياد ريو 2016 “شعرت بالضغط قليلا قبل السباق. شعور الفوز رائع”.

وكانت بطلة العالم السابقة كامبل مرشحة قوية لنيل الذهبية، بيد انها تركت مانويل تتقدم بفارق كبير في أول خمسين مترا، فيما بقيت سيوستروم الوحيدة حملت الرقم العالمي دون أن تتوج في بطولة العالم.

واحتفظت الروسية يوليا إيفيموفا بلقبها في سباق 200 م صدرا بتسجيلها 2:20.17 دقيقتين، متفوقة على الجنوب إفريقية تاتيانا شونماكر (2:22:52 د.) والكندية سيدني بيكرم (2:22.90 د.).

واحرزت إيفيموفا الذهب العالمي لهذه المسافة للمرة الثالثة في مسيرتها، وهي ميداليتها الثانية في المونديال بعد فضية سباق 100 م صدرا. – (أ ف ب)