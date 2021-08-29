3 أكواب قهوة يومياً تقلل خطر السكتة الدماغية

لندن- ذكرت دراسة حديثة أن شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب القاتلة.

ووفقاً للدراسة التي تعد الأكبر على الإطلاق حول تأثير المشروبات الرائجة على الصحة، تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات بناءً على تناول القهوة، ووجدت الدراسة أن من لم يتم تناول القهوة نسبتهم 22 في المائة، ومن يتناولها بشكل خفيف إلى معتدل (نصف فنجان إلى ثلاثة أكواب في اليوم) نسبتهم 58 في المائة، ومن يتناولها بكثافة (أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم) نسبتهم 20 في المائة.

وبعد ضبط مجموعة من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على صحة المشاركين، وجد الباحثون أن تناول القهوة الخفيفة إلى المعتدلة كان مرتبطاً بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المائة، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 في المائة، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم (السبت).

وتقول المسؤولة عن الدراسة جوديت سيمون، الطبيبة في مركز القلب والأوعية الدموية في جامعة سيميلويس في بودابست، والتي قدمت البحث في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب: «على حد علمنا، هذه هي أكبر دراسة لتقييم آثار استهلاك القهوة العادية على القلب».

وتابعت سيمون: «تشير نتائجنا إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة آمن، حيث إن تناول القهوة يومياً لم يكن مرتبطاً بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية والوفيات بعد متابعة لمدة 10 إلى 15 عاماً».

وعدت الباحثة أن تناول من نصف كوب إلى 3 أكواب من القهوة بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة من أمراض القلب.

وقام الباحثون بفحص العلاقة بين استهلاك القهوة وهيكل القلب، باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب (إم آر آي)، وعلقت سيمون: «أشار تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي إلى أنه مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة بانتظام، فإن المستهلكين اليوميين للقهوة يتمتعون بقلوب صحية أفضل وتعمل بشكل أفضل».

جاء ذلك في أعقاب دراسة نُشرت في يونيو (حزيران) وجدت أن شرب ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة.-(وكالات)