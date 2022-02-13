3 أكواب من القهوة يعني حياة أطول

توصلت دراسة استمرت عقداً من الزمان إلى أن تناول ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول.

وأوضحت الدراسة المجرية البريطانية التي أجريت على 500 ألف شخص أن كل من يشربون القهوة الساخنة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 12%.

وأظهرت النتائج أنهم كانوا أيضاً أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 20%.

لكن الخبراء وجدوا أن الفوائد الصحية تأتي فقط من استهلاك البن المطحون – وليس الأصناف سريعة التحضير.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، وكانت الدراسات السابقة متناقضة حول ما إذا كانت مفيدة للصحة أو تضر بها.

وبالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة أيضاً على معادن ومضادات الأكسدة، وربطته بعض الدراسات بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 والخرف.

وتشير الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الأكاديميين في جامعة سيميلويس في المجر وجامعة كوين ماري في لندن، إلى أن المشروب لا يزيد من ضغط الدم وله فوائد للقلب والأوعية الدموية عند استهلاكه بشكل معتدل.

وتابعت الدراسة بيانات أكثر من نصف مليون شخص في بريطانيا، متوسط أعمارهم 56 عاماً، ولم يكونوا مصابين بأمراض القلب عند بدء الدراسة.

وتابع الباحثون المتطوعين لمدة 11 عاماً، ماسمح لهم بتحليل الاختلافات بين المجموعات.

ومن بين المشاركين، كان 22 % لا يشربون القهوة و58 % شربوا ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

أقل عرضة للوفاة

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا ما بين 0.5 إلى 3 أكواب في اليوم كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 % مقارنة بمن لا يشربون القهوة بنهاية الدراسة.

وفي الوقت نفسه، كانوا أقل عرضة بنسبة 17 % للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية و21 % أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمن لا يشربون القهوة، كما كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.

هل يمكن شرب القهوة أثناء تناول الطعام؟

ولم يفحص الباحثون السبب، لكن من المعروف أن الكافيين يثبط الشهية، ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة والظروف الصحية المرتبطة بها.

الأكثر من هذا أن النتائج أوضحت أن أولئك الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم لم يكونوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم كما كانت تحذر دراسات سابقة.

ويشير هذا إلى أن ثلاثة أكواب في اليوم هي الحد الأقصى الذي يمكن أن يستهلكه الناس للحصول على فوائد صحية.

ومع ذلك، عندما نظرت المجموعة في الفوائد الصحية بناءً على نوع القهوة التي شربها المشاركون، فإن أولئك الذين تناولوا القهوة سريعة التحضير – حوالي ربع المجموعة – لم يكن لديهم أي فوائد صحية.

وأرجع الباحثون ذلك إلى الاختلافات في طريقة صنع القهوة، إذ تحتوي القهوة سريعة التحضير على المزيد من الكافيين ومضادات الأكسدة، ولكنها تحتوي على ضعف كمية مادة الأكريلاميد – وهي مادة موجودة في بعض الأطعمة تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلف الجهاز العصبي.