3 أماكن لتخزين المكسرات مدة 6 أشهر

في المكسرات نسبة عالية من الدهون، ولذلك تفسد بسرعة بسبب الضوء والأكسجين والحرارة.

ويحد تخزين المكسرات في الثلاجة من تعرضها لهذه العناصر الثلاثة.

المكسرات مذاق شهي وفوائد صحية

خزانة المطبخ

إذا وضعت المكسرات في خزانة المطبخ في عبوتها الأصلية، سيكون عمرها الافتراضي شهراً. وإذا وضعت في وعاء محكم، يمكن أن تظل طازجة 3 أشهر إذا وُضعت في مكان مظلم في المطبخ.

الثلاجة

تحفظ الثلاجة المكسرات 6 أشهر، شرط إبعادها عن البصل والأطعمة ذات الرائحة القوية لأن المكسرات مسامية وتميل إلى امتصاص الرائحة من حولها.

الفريزر

يحافظ الفريزر على المكسرات طازجة مدة تصل إلى عام، بفضل انخفاض محتوى الماء، ودون تأثير على الطعم.

ومن جهة يشار إلى بقاء المكسرات طازجة في القشرة فترة أطول، مثل المكسرات غير المملحة.

أما المكسرات الأسرع تلفاً، فأهمها الفول السوداني والجوز، على عكس الكاجو واللوز، حسب إكسبريس البريطانية. (24 لايف ستايل)