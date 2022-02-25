3 أيام لإغلاق باب التسجيل في “سباق أيلة” 2022

احمد الرواشدة

العقبة – تتواصل التحضيرات على قدم وساق لإقامة سباق الركض من “البحر الميت الى البحر الأحمر” والذي يقام هذا العام خلال شهر اذار المقبل وسط تحضيرات استثنائية لإقامة سباق مميز يمتد صداه في كافة انحاء الوطن العربي .

ولايزال باب التسجيل مفتوحا حتى نهاية الشهر الحالي

وبالتعاون مع جميع الجهات الرسمية حيث أن مسار السباق يعبرعدة محافظات بدءا من محافظة مادبا ثم محافظة الكرك ومحافظة الطفيلة واخيرا محافظة العقبة..

ويعتبر سباق الركض من “البحر الميت الى البحر الأحمر” قصة اردنية يحمل في دروبها خصوصية معينة رسمتها حكاية بدأت في نهاية الثمانينات وامتدت حتى اليوم وفي كل عام ترتفع وتيرة المنافسات بين العدائين عشاق سباقات الجري الذين يحملون في كل عام ذكريات وقصص تبقى عالقة في الأذهان.

ويعتبر سباق البحر الميت الى البحر الأحمر فريد من نوعه على مستوى العالم حيث البداية من شاطيء البحر الميت أخفض نقطة على سطح الأرض (ّ -415 متر) صعودا الى سطح البحر. تستقطب سباقات البحر الميت الى البحر الأحمر الكثير من الرياضيين من جميع أنحاء العالم من محبي رياضات التحدي والمغامرة مما يزيد من التعريف بالأردن ويعتبر السباق مخصص لرياضة الجري للمسافات الطويلة سواء على الطرق المعبدة أو الوعرة، بالإضافة لحبهم للطبيعة والمحافظة عليها وما يتبعها من نشاطات ومغامرات.

وتم بدء الاستعدادت في أيلة لإستقبال المشاركين في السباق تنظيم أروقة وساحات ومرافق المشروع لاستقبال المشاركين في مشروع أيلة أحد أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة، للتعزيز الرياضة وتعزيز الممارسات الصحية والإطلاع على الإنجاز في البنية التحتية الصحية المميزة في أيلة والتي اصبحت جاهزه لاستقبال كافة الضيوف نقدم من خلال السباق فرصة أمام عشاق الجري للإطلاع على تحضيراتنا وانجازاتنا في أيلة التي هي اليوم درة لمختلف الأنشطة في بيئة مستدامة ومساحة حرة للرياضيين وعشاق الدراجات الهوائية ورياضات الجري والجولف.