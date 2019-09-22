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3 إصابات إثر حادث تدهور مركبة على طريق المطار

منذ 15 دقيقة
سيارة اسعاف - (ارشيفية)

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عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم الأحد، مع حادث تدهور مركبة على طريق المطار بالقرب من جامعة الزيتونة، نتج عنه إصابة (3) أشخاص بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.
وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية ومستشفى العربي وحالتهم العامة ما بين البالغة والمتوسطة.

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