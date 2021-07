3 إصابات بكورونا في فريق ماكلارين للفورمولا1

سيلفرتسون (المملكة المتحدة) – ظهرت ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوف ماكلارين عشية جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 المقررة الأحد على حلبة سيلفرستون، بينها المدير زاك براون، بحسب ما أعلن الفريق البريطاني الخميس.

وأفاد ماكلارين أن “أياً من سائقينا لم يكن على احتكاك” بالأشخاص المصابين، في إشارة إلى البريطاني لاندو نوريس الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام قبل الجولة العاشرة لهذا الموسم، والأسترالي دانيال ريكياردو صاحب المركز الثامن.

وأشار الفريق البريطاني إلى أن “الحالات الثلاث ليست مترابطة ويتم عزلها الآن وفقاً لإرشادات الحكومة”، مؤكدا أن أنشطته في عطلة نهاية الأسبوع “لم تتأثر”.

وقال زاك براون على تويتر “أبلغت جميع من كنت على احتكاك بهم وأنا أعزل نفسي وفقاً لإرشادات الحكومة. وسأظل على اتصال بالفريق وأدعمه بأمان من المنزل”.

Following our team’s pre-event testing for the British GP, I’ve tested positive for covid-19. I’ve notified all my close contacts and isolating in accordance with govt guidelines. I’ll still be connected to and supporting the team safely from home. https://t.co/XZ4YxmfAtK

— Zak Brown (@ZBrownCEO) July 15, 2021