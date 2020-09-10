3 إصابات جديدة بالفيروس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

المفرق- سُجلت 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في مخيم الزعتري الذي يستضيف لاجئين سوريين، بحسب ما ذكر محافظ المفرق ياسر العدوان، الخميس.

العدوان قال لـ “المملكة”: “تم تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في مخيم الزعتري، اثنتان تعودان لأردنيين يعملان داخل المخيم وإصابة للاجئة سورية سيتم عزلها في البحر الميت”.

“تم الحجر على المخالطين داخل أماكن مخصصة للحجر في المخيم، ليتسنى للفرق الطبية القيام بعملها وأخذ عينات لأكبر عدد من المخالطين”، وفق العدوان.

وسجلت الثلاثاء الماضي، إصابة بالفيروس لأردني يعمل في المخيم، الأمر الذي “استدعى أخذ عينات للمخالطين ما أدى إلى اكتشاف الإصابات الثلاث”، بحسب العدوان.