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3 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

منذ 33 دقيقة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد-كورونا- (تصوير محمد مغايضة)

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عمان- الغد- أعلن وزير الصحة، سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الأردن.

وأضاف جابر، أن اثنين من المصابين هما سائقا شاحنات أردنيين قادمَين عبر حدود العمري، بالإضافة إلى مواطن قادم من دولة الإمارات العربيّة المتحدة، يخضع للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان.

ويذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة بعد حالات اليوم إلى 711، فيما تم تسجيل 8 حالات شفاء: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(3) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(2) في مستشفى الملكة علياء، وفق الوزير.ط

وأشار إلى أنه  تمّ إجراء (1936) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (165109) فحوصات”.

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