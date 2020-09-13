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3 إصابات جديدة بكورونا في البلقاء

منذ 18 دقيقة

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البلقاء– أعلن محافظ البلقاء نايف الحجايا، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لعاملات في القطاع الطبي.
وقال الحجايا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الإصابات التي حصلت نتيجة مخالطتها لاصابة سابقة، توزعت على منطقتي سيحان بقضاء العارضة، بواقع اصابتين، وإصابة واحدة في ماحص.
وأكد المحافظ انه تم نقل الاصابات الى منطقة الحجر في البحر الميت. واضاف إن فرق الاستقصاء الوبائي بدأت منذ مساء أمس، بجمع العينات من المخالطين وجمع عينات عشوائية من المنطقتين، كما بدأت عمليات التعقيم والرش لمحيط تركز الإصابات.
بترا

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