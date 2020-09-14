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3 إصابات جديدة بكورونا في الزرقاء

منذ ساعتين
كورونا في الأردن - أرشيفية

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الزرقاء- أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة مخالطين لإصابات سابقة، وذلك في مناطق جبل الأميرة رحمة وضاحية المدينة المنورة وقضاء الأزرق.
وبين عساف أن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بالتوجه إلى المناطق التي ظهرت فيها الإصابات وعزلت ثلاثة مبان تحتوي على 14 شقة، فيما قامت فرق التقصي الوبائي بسحب 35 عينة من المخالطين والمجاورين لإخضاعها لفحص كورونا، ولا تزال هذه الفرق تواصل عملها بسحب العينات .(بترا)- عمر ضمرة

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