3 إصابات كورونا بصفوف منتخب النشميات 

عمان-الغد- كشف المنتخب الوطني للسيدات عن إصابة 3 لاعبات بفيروس كورونا، وبالتالي الاحتجاب عن التدريبات.

ويواصل المنتخب الوطني النسوي تدريباته الأسبوعية بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الاثنين على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب ، حيث ارتكز على رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الجوانب الفنية.

وكان المنتخب خضع لفحوصات طبية صباح أمس، والتي أظهرت إصابة اللاعبات تقى الزبيري، وتسنيم اسليم، وتسنيم أبو الرب، بفايروس كورونا المستجد، ليخضعن إلى العزل الصحي لحين تماثلهن للشفاء.

ويأتي معسكر النشميات في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا المنتظر إقامتها آب القادم في الأردن.